Бомжа изрезали ножом в подъезде на востоке Москвы

https://news.ru/storage/news/07b810b44120c8ca11b24b4cf03d3125/7791dd27-18e5-4dfa-b01c-5e0d963fcf05_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Неизвестный злоумышленник изрезал бомжа ножом в столичном районе Гольяново. Инцидент произошёл в подъезде дома 18 на 5-й Парковой улице.

19 января правоохранителям поступило сообщение о преступлении по данному адресу. Прибыв на место, полицейские обнаружили 27-летнего бездомного с многочисленными ножевыми ранениями.

Пострадавший был госпитализирован. По факту нападения проводится проверка, сообщает РИАМО.

Ранее News.ru писал, что один человек получил ранение в массовой драке на парковке торгово-развлекательного центра XL на Дмитровском шоссе в Москве. На место инцидента была отправлена карета скорой помощи.