Бомжа изрезали ножом в подъезде на востоке Москвы

Неизвестный злоумышленник изрезал бомжа ножом в столичном районе Гольяново. Инцидент произошёл в подъезде дома 18 на 5-й Парковой улице.
19 января правоохранителям поступило сообщение о преступлении по данному адресу. Прибыв на место, полицейские обнаружили 27-летнего бездомного с многочисленными ножевыми ранениями.
Пострадавший был госпитализирован. По факту нападения проводится проверка, сообщает РИАМО.
Ранее News.ru писал, что один человек получил ранение в массовой драке на парковке торгово-развлекательного центра XL на Дмитровском шоссе в Москве. На место инцидента была отправлена карета скорой помощи.