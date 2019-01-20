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Бомжа изрезали ножом в подъезде на востоке Москвы

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Неизвестный злоумышленник изрезал бомжа ножом в столичном районе Гольяново. Инцидент произошёл в подъезде дома 18 на 5-й Парковой улице.

19 января правоохранителям поступило сообщение о преступлении по данному адресу. Прибыв на место, полицейские обнаружили 27-летнего бездомного с многочисленными ножевыми ранениями.

Пострадавший был госпитализирован. По факту нападения проводится проверка, сообщает РИАМО.

Ранее News.ru писал, что один человек получил ранение в массовой драке на парковке торгово-развлекательного центра XL на Дмитровском шоссе в Москве. На место инцидента была отправлена карета скорой помощи.


#москва #нападение #бомж #нож
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