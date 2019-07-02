https://static.news.ru/photo/9f050520-9cf9-11e9-8629-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Stephan Persch/dpa/Global Look Press

11 человек были госпитализированы с отравлением после употребления еды из ресторана «Якитория». Всего симптомы кишечной инфекции были обнаружены у 13 человек.

Все люди, пожаловавшиеся на плохое самочувствие, ели роллы и суши, сообщается на сайте местного Роспотребнадзора. По результатам проверки, которую провёл региональный Центр гигиены и эпидемиологии, было определено, что возбудителем стала сальмонелла.

После проверки выяснилось, что кафе работает с нарушениями. Сотрудники Роспотребнадзора изъяли примерно 100 кг продуктов, на которых отсутствовала необходимая документация.

В настоящий момент заведение не работает. Было заведено административное дело, материалы которого готовятся к передаче в суд.

Ранее News.ru сообщал, что Роспотребнадзор может выдать предписание для изменения внешнего вида упаковки средства для прочистки труб, которым отравился продюсер Бари Алибасов. Об этом заявил бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.