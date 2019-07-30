Свыше полутора тысяч жителей Иркутской области обратились за медицинской помощью с момента начала наводнения. Из них госпитализировали 496 человек (123 ребёнка), рассказала пресс-секретарь регионального Минздрава Елизавета Колбина. Тяжёлые травмы получили шестеро пострадавших.
Сотрудники МЧС добавили, что с гражданами работают не только врачи, но и психологи, пишет портал «
Вот буквально вчера было обращение: во время эвакуации на глазах детей обрушился мост. Это сильно травмировало психику. Дети поговорили с психологом, но там понадобится длительная реабилитация, — объяснила Колбина.
Представитель ведомства уточнила, что жертвами разгула водной стихии стали 25 человек. Экстренные службы объявили об ухудшении ситуации в регионе.
По данным спасателей, высокий уровень воды сохраняется в 25 населённых пунктах. Свои жилища покинули свыше 50 человек. В пострадавшие районы везут продукты питания и питьё. На помощь прибыли дополнительные группировки из Бурятии.
Ранее News.ru сообщал, что в связи с поднятием уровня воды в реке Ия в настоящий момент отсутствует движение на трассе федерального значения «Сибирь» рядом с Тулуном.