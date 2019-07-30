https://static.news.ru/photo/4f7f347a-b37f-11e9-81da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Свыше полутора тысяч жителей Иркутской области обратились за медицинской помощью с момента начала наводнения. Из них госпитализировали 496 человек (123 ребёнка), рассказала пресс-секретарь регионального Минздрава Елизавета Колбина. Тяжёлые травмы получили шестеро пострадавших.

Сотрудники МЧС добавили, что с гражданами работают не только врачи, но и психологи, пишет портал « Открытые медиа ».

Вот буквально вчера было обращение: во время эвакуации на глазах детей обрушился мост. Это сильно травмировало психику. Дети поговорили с психологом, но там понадобится длительная реабилитация, — объяснила Колбина.

Представитель ведомства уточнила, что жертвами разгула водной стихии стали 25 человек. Экстренные службы объявили об ухудшении ситуации в регионе.

По данным спасателей, высокий уровень воды сохраняется в 25 населённых пунктах. Свои жилища покинули свыше 50 человек. В пострадавшие районы везут продукты питания и питьё. На помощь прибыли дополнительные группировки из Бурятии.

Ранее News.ru сообщал, что в связи с поднятием уровня воды в реке Ия в настоящий момент отсутствует движение на трассе федерального значения «Сибирь» рядом с Тулуном.