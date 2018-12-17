Пожар в школе привёл к эвакуации более тысячи человек

https://news.ru/storage/news/d048cb69259c104db0b5110c63941f05/774ba014-245b-4dfa-a043-95e481bfd1f8_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Пожар на первом этаже школы в Челябинске вынудил 1005 учеников и 79 учителей эвакуироваться из здания. Как выяснили сотрудники МЧС, в гардеробе загорелась верхняя одежда.

Серьёзных последствий, по сообщению пресс-службы спасательного ведомства, удалось избежать. Благодаря своевременному срабатыванию противопожарной сигнализации и грамотным действиям сотрудников образовательного учреждения в результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас специалисты отделения дознания выясняют, что стало причиной появления огня в здании.

Ранее News.ru сообщал, что порядка 260 человек были эвакуированы из школы, расположенной на Ставрополье. В учебном учреждении произошёл пожар.