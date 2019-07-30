Электроснабжение пропало у около 110,4 тысячи жителей в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Согласно справке-докладу о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ)
В 05:30 мск без электричества оставались жители Урус-Мартановского и Ачхой-Мартановского районов. Мощность отключённых потребителей составила 28 МВт.
В настоящее время специалисты ведут аварийно-восстановительные работы.
Ранее News.ru писал, что регулярные отключения электроэнергии происходят в Туркменистане, где температура воздуха превышает 40 градусов Цельсия. О проблемах сообщают жители Ашхабада и Дашогуза.