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Взрыв, унесший жизни как минимум 34 человек, прогремел рядом с автобусом в афганской провинции Фарах.

По предварительным данным, взрывное устройство было заложено на автомагистрали между городами Герат и Кандагар. На данный момент ответственность за теракт не взяла на себя ни одна из экстремистских организаций, передаёт...