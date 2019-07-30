https://static.news.ru/photo/05bf1822-b367-11e9-a76f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Himanshu Bhatt/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Наводнение в Индии унесло по меньшей мере 130 жизней. Всего в зоне паводка в индийском штате Бихар оказались 8,8 млн человек.

Паводок стал следствием муссонных ливней, обрушившихся на страну. Стихия охватила 13 из 38 округов штата. Ранее сообщалось о 106 погибших и 7,2 млн затронутых наводнением, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что муссонные ливни в Индии привели к выходу из берегов 11 рек, в том числе одной из самых крупных — Брахмапутры. Паводок затопил более 4600 деревень. Лагеря временного проживания приняли более 150 тысяч человек.