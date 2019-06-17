https://static.news.ru/photo/e5051e46-90c6-11e9-a895-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Молодой человек лишился денег, документов и смартфона, уснув на лавочке в центре столицы.

По данным ГУ МВД по городу, инцидент произошёл 16 июня в Ильинском сквере. 22-летний пострадавший из Подмосковья присел отдохнуть после долгой прогулки и задремал.

Проснувшись через несколько часов, молодой человек обнаружил пропажу рюкзака, в котором находились его документы, денежные средства, мобильный телефон и прочие электронные устройства, — сообщили в полиции.

Общий ущерб от действий грабителей составил примерно 144 тысячи рублей. В настоящее время проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передаёт АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что вооружённые злоумышленники ограбили банк на юге Москвы. По предварительной информации, подозреваемые забрали из хранилища 5 млн рублей.