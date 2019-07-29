https://static.news.ru/photo/b53e0554-b21f-11e9-b7a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Libor Sojka/CTK/Global Look Press

В результате аварии в Черногории в больнице оказались 26 человек. Там столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус.

Авария произошла в ночь на понедельник, 29 июля, вблизи города Плевля. Автобус следовал из черногорского Никшича в сербский Врбас. Всего в результате ДТП пострадал 41 человек. Водители транспортных средств получили тяжёлые ранения. Среди пострадавших — граждане Сербии и Черногории, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что три автомобиля столкнулись на юге Москвы. Инцидент произошёл на пересечении проспекта Андропова и улицы Трофимова. Из-за аварии перекрыты две полосы движения в сторону центра столицы. Информации о пострадавших не поступало.