https://static.news.ru/photo/2db9cd0a-b226-11e9-838d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aloisio Mauricio/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Минимум 52 человека погибли в результате беспорядков в бразильской тюрьме. Инцидент произошёл в штате Пара.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Globo, в ходе почти пятичасового мятежа 16 осуждённых были обезглавлены. Другие погибли в результате поджога одного из бараков. Это уже второе подобное происшествие в Бразилии за последние три месяца. В ходе предыдущих беспорядков в исправительном учреждении погибли 55 заключённых.

Как ранее писал News.ru, заключённые, содержащиеся под стражей в Пятихатской колонии в Днепропетровской области Украины, устроили бунт. Причиной неповиновения стали ненадлежащие условия содержания.