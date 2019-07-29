Минимум 52 человека погибли в результате беспорядков в бразильской тюрьме. Инцидент произошёл в штате Пара.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Globo, в ходе почти пятичасового мятежа 16 осуждённых были обезглавлены. Другие погибли в результате поджога одного из бараков. Это уже второе подобное происшествие в Бразилии за последние три месяца. В ходе предыдущих беспорядков в исправительном учреждении погибли 55 заключённых.
Как ранее писал News.ru, заключённые, содержащиеся под стражей в Пятихатской колонии в Днепропетровской области Украины, устроили бунт. Причиной неповиновения стали ненадлежащие условия содержания.