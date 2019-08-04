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Как минимум 26 человек погибли при опрокидывании лодок на Филиппинах. Такие данные привели в Управлении гражданской обороны страны. Ранее сообщалось об 11 жертвах.

Инцидент произошёл в море рядом с городом Илоило. Одна из лодок Che-che направлялась в провинцию Гимарас, другое судно Keziah шло в противоположную сторону. Также затонуло судно Jennyville. Как передаёт РИА...