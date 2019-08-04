Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Квартирная кража произошла в столичном районе Нагатино-Садовники. Неизвестные преступники вынесли из принадлежащего безработной женщине жилья на улице Высокая 1 млн 659 тысяч рублей.

По словам потерпевшей, злоумышленник проник в квартиру без взлома. Забрав деньги, он скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража), передаёт АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что полицейские задержали бывшего генерального директора детского реабилитационного центра по подозрению в присвоении и растрате более миллиона рублей. Злоумышленница получала от клиентов деньги за предоставление услуг детям, имеющим глубокие нарушения слуха, а затем присваивала их.

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