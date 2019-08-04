Квартирная кража произошла в столичном районе Нагатино-Садовники. Неизвестные преступники вынесли из принадлежащего безработной женщине жилья на улице Высокая 1 млн 659 тысяч рублей.
По словам потерпевшей, злоумышленник проник в квартиру без взлома. Забрав деньги, он скрылся.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража), передаёт АГН «
Ранее News.ru писал, что полицейские задержали бывшего генерального директора детского реабилитационного центра по подозрению в присвоении и растрате более миллиона рублей. Злоумышленница получала от клиентов деньги за предоставление услуг детям, имеющим глубокие нарушения слуха, а затем присваивала их.