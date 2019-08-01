https://static.news.ru/photo/b2d4ed2a-b4bb-11e9-9c52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Afrianto Silalahi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Авиалесоохраны и региональные лесничества ликвидировали за минувшие сутки 25 лесных пожаров на площади 6,87 тыс.га. Сейчас на территории страны бушуют пожары на территории более 122 тыс.га.

На данный момент на территории РФ ликвидированы пожары на территории 6,866 тыс.га. Проводится работа по активному тушению пожаров, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны .

Больше всего пожаров на данный момент зарегистрировано в Красноярском крае. Там огонь бушует на площади 26,459 тыс га. В Иркутской области огонь охватил 89,503 тыс га, четыре из которых — на землях особо охраняемых природных территорий.

За минувшие сутки зафиксированы 17 пожаров в Якутии, на тушение которых задействованы 2,977 тыс. человек. На авиационном мониторинге находятся 24 воздушных судна, столько же — на тушении. В четырёх субъектах РФ введён режим ЧС, особый противопожарный режим действует в 42 субъектах РФ.

Ранее News.ru сообщал, что силовики Красноярского края проводят следственные и оперативные мероприятия, направленные на выявление лиц, причастных к совершению преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность).