https://static.news.ru/photo/3296ed3e-a92b-11e9-8401-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пожар в студии аниме в Японии унёс жизни 12 человек. По предварительным данным, причиной ЧП стал поджог.

В результате пожара пострадали 36 человек. По словам очевидцев, был слышен звук взрыва.

Согласно предварительным данным полиции, неизвестный мужчина в возрасте 40 лет разлил в здании воспламеняющуюся жидкость. Этот человек сейчас находится в больнице вместе с другими пострадавшими, передаёт NHK .

Ранее News.ru писал, что экспериментальный космический корабль компании Илона Маска SpaceX Starhopper, который является прототипом звездолёта Starship, загорелся во время предварительного запуска двигателя Raptor. Инцидент произошёл перед началом пробного полёта корабля. Дальнейшие испытания отложены на некоторое время.