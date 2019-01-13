Более десяти человек погибли в ДТП в Уганде

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Грузовик с большим числом пассажиров попал в ДТП в округе Паквач в Уганде. Погибли не менее 14 человек.

Водитель машины, в которой ехали около 30 человек, потерял контроль, съехал с дороги в кювет и перевернулся несколько раз, пишет издание New Vision.

Представитель местной полиции Джозефин Ангусиа подтвердила гибель 14 человек, большинство из них — женщины.

Кроме того, по её словам, число жертв может возрасти, поскольку пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. На данный момент все они в больнице.

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