Более десяти человек погибли в ДТП в Уганде

Грузовик с большим числом пассажиров попал в ДТП в округе Паквач в Уганде. Погибли не менее 14 человек.
Водитель машины, в которой ехали около 30 человек, потерял контроль, съехал с дороги в кювет и перевернулся несколько раз, пишет издание New Vision.
Представитель местной полиции Джозефин Ангусиа подтвердила гибель 14 человек, большинство из них — женщины.
Кроме того, по её словам, число жертв может возрасти, поскольку пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. На данный момент все они в больнице.
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