https://static.news.ru/photo/07b7196a-a85c-11e9-a859-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Hindustan Times, via www.imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press

Число погибших при обрушении четырёэтажного дома в индийском Мумбаи выросло до 14. Ранее сообщалось о семи погибших.

По данным ТАСС , дом, которому было около 100 лет, рухнул 16 июля. Причиной стали мощные ливни, подтопившие многие районы города. Спасать людей приходилось практически вручную, поскольку из-за узких улочек специальная техника не смогла проехать к месту обрушения. Работы на месте ЧП продолжаются. Спасти удалось 9 человек, включая двух детей.