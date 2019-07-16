https://static.news.ru/photo/07b7196a-a85c-11e9-a859-fa163e074e61_1024.jpgФото: Hindustan Times, via www.imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press
Число погибших при обрушении четырёэтажного дома в индийском Мумбаи выросло до 14. Ранее сообщалось о семи погибших.
По данным ТАСС, дом, которому было около 100 лет, рухнул 16 июля. Причиной стали мощные ливни, подтопившие многие районы города. Спасать людей приходилось практически вручную, поскольку из-за узких улочек специальная техника не смогла проехать к месту обрушения. Работы на месте ЧП продолжаются. Спасти удалось 9 человек, включая двух детей.
Ранее News.ru писал, что около 5,2 миллиона человек оказались в зоне затопления в индийском штате Ассам. Муссонные дожди привели к выходу из берегов 11 рек, в том числе одной из самых крупных — Брахмапутры. Паводок затопил более 4600 деревень. В настоящий момент сообщается о 20 погибших.