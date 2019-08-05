https://static.news.ru/photo/4f9d7daa-b80b-11e9-9c29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ольга Халманова/РИА Новости

Более 9,5 тысячи человек были эвакуированы из зоны ЧС в связи со взрывами на складе с боеприпасами в Ачинском районе Красноярского края.

Свыше девяти с половиной тысяч человек населения были эвакуированы в места временного размещения, свыше шести тысяч — выехали самостоятельно, — сказал зампред краевого правительства Алексей Подкорытов.

Он также отметил, что около 500 человек выехали из зоны ЧС на трёх эвакуационных поездах. Их всех разметили в общежитиях.

Возгорание хранилища пороховых зарядов и последовавшие за ним взрывы произошли 5 августа около 13:00 мск на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе. В населённых пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация.

Как ранее писал News.ru, после серии взрывов на военном складе в Ачинском районе один человек считается пропавшим без вести.