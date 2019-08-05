Более 9,5 тысячи человек были эвакуированы из зоны ЧС в связи со взрывами на складе с боеприпасами в Ачинском районе Красноярского края.
Свыше девяти с половиной тысяч человек населения были эвакуированы в места временного размещения, свыше шести тысяч — выехали самостоятельно, — сказал зампред краевого правительства Алексей Подкорытов.
Он также отметил, что около 500 человек выехали из зоны ЧС на трёх эвакуационных поездах. Их всех разметили в общежитиях.
Возгорание хранилища пороховых зарядов и последовавшие за ним взрывы произошли 5 августа около 13:00 мск на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе. В населённых пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация.
Как ранее писал News.ru, после серии взрывов на военном складе в Ачинском районе один человек считается пропавшим без вести.