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Более 500 жителей Железноводска остались без воды

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Аварийное отключение водоснабжения произошло в городе Железноводске, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

ЧП случилось ночью 20 января. Сообщение экстренным службам поступило в 2:00 мск, говорится на сайте ведомства.

Под отключение попали 180 абонентов или 540 человек, в том числе 63 ребёнка, а также 11 социально значимых объектов. В восьми объектах имеется двухсуточный запас воды. На три остальных будет производиться подвоз воды.

Бригада местного водоканала проводит срочные работы по устранению аварии.

Как писал News.ru, ранее коммунальная авария произошла в Орле. Без воды в результате ЧП остались 70 тыс. жителей города. Магистральный водопровод был повреждён 7 января в Заводском районе.


#вода #ставрополье
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