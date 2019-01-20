Более 500 жителей Железноводска остались без воды

https://news.ru/storage/news/dea5a6baf140f5ee265af1b2c31dad0d/e71a32f1-57bd-465d-9ed1-724c4bd9cfde_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Аварийное отключение водоснабжения произошло в городе Железноводске, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

ЧП случилось ночью 20 января. Сообщение экстренным службам поступило в 2:00 мск, говорится на сайте ведомства.

Под отключение попали 180 абонентов или 540 человек, в том числе 63 ребёнка, а также 11 социально значимых объектов. В восьми объектах имеется двухсуточный запас воды. На три остальных будет производиться подвоз воды.

Бригада местного водоканала проводит срочные работы по устранению аварии.

Как писал News.ru, ранее коммунальная авария произошла в Орле. Без воды в результате ЧП остались 70 тыс. жителей города. Магистральный водопровод был повреждён 7 января в Заводском районе.