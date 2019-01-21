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Более 50 кг кокаина найдено в рефрижераторе с бананами

Jan Woitas/dpa/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

В Санкт-Петербурге сотрудниками полиции и таможни было обнаружено 50 кг кокаина, спрятанного в пришедшем из Эквадора рефрижераторе с бананами.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, кокаин, ввезённый в Россию морским путём, находился под обшивкой контейнера. Обнаружили его расфасованным в 47 брикетов.

«В результате осмотра рефрижераторного контейнера, находящегося на территории таможенного терминала в районе железнодорожной станции Шушары в Санкт-Петербурге, обнаружен тайник с наркотическим веществом массой около 50 килограммов», — сообщила она.

Ранее News.ru писал о том, что бывший сотрудник госполиции задержан по делу о двух тоннах кокаина, который доставили из Эквадора в Латвию. Изначально были задержаны пять человек, но двоих отпустили под подписку о невыезде, трое находятся под стражей.


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