https://static.news.ru/photo/cccfb4ee-b22c-11e9-82d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Более 400 жителей Японии оказались в больнице из-за аномальной жары. По информации Главного метеорологического агентства Японии, в некоторых регионах страны температура поднялась выше отметки +35 °С.

Больше всего пострадавших в Токио — там с диагнозом «тепловой удар» госпитализирован 121 человек. Также большое количество пострадавших отмечается в префектурах Аити, где были госпитализированы 94 человека, и Канагава, где за помощью врачей обратились 49 человек, отмечает RT .

Ранее News.ru писал, что в США из-за жары скончались шесть человек. Четыре человека умерли в штате Мэриленд, ещё двое — в Аризоне и Арканзасе. Власти Нью-Йорка объявили чрезвычайную ситуацию, так как столбики термометров в городе поднялись выше 30 градусов.