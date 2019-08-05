https://static.news.ru/photo/ac5cccf4-b788-11e9-b602-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Безруких/РИА Новости

Спасатели МЧС России держат на контроле более 21 тысячи образовательных учреждений, находящихся в зоне возможных природных катаклизмов. Из них подверженных угрозе лесных пожаров — 750.

Наибольшее их количество расположено на территориях Республик Бурятия, Тыва, Коми, Красноярского края, а также в Челябинской, Кировской, Иркутской и Костромской областях, — сказали «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС РФ.

Как отметили в Министерстве, на учёт взято около 123 тысяч объектов защиты, в том числе свыше трёх тысяч учреждений с круглосуточным пребыванием детей.

Ранее основной причиной возникновения природных пожаров в Сибири назвали неосторожное обращение с огнём. Это подтверждает расположение большей части очагов возгорания возле дорог. Также глава МЧС России Евгений Зиничев на селекторном совещании отметил, что необходимо продолжать разъяснительную работу с населением.

В тушении лесных пожаров принимают участие около четырёх тысяч волонтёров. С ранцевыми огнетушителями они выходят в горящий лес, чтобы не подпустить огонь к жилью. Помимо добровольцев, задействовано 864 человека из специальных служб и 169 единиц техники, писал News.ru.