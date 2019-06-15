https://static.news.ru/photo/82660a20-8f27-11e9-a755-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergey Kovakev/Global Look Press

По делу о массовой драке в Пензенской области в полицию доставлены 174 человека. Трое из них задержаны, говорится в сообщении пресс-службы СУ СК по региону.

По данным ведомства, следователи допросили 21 свидетеля, провели 22 обыска. Сообщается, что в результате следственных мероприятий были задержаны трое жителей Чемодановки, которые участвовали в конфликте.

Отмечается, что в Чемодановке организована круглосуточная телефонная линия, по которой будут приниматься вопросы граждан в связи со сложившейся ситуацией. Губернатор региона Иван Белозерцев находится в селе, он сообщил, что останется там «столько, сколько потребуется для нормализации обстановки».

Как ранее писал News.ru, в драке пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы. Один скончался в больнице. Сообщалось, что причиной стал бытовой конфликт.