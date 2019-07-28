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В пресс-службе МЧС сообщили, что затопленных населённых пунктов на севере Амурской области было эвакуировано более 150 человек.

По данным региональных властей, из-за разлива рек бассейна Зеи в регионе оказались затоплены 11 населенных пунктов. На территории Мазановского и Селемджинского районов эвакуированы 1304 человека, в том числе 380 детей. Кроме того, вертолёт Ми-26 МЧС доставил местным жителям 3,6 тонны воды и одну тонну продуктов питания, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский предложил ввести режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, так как предполагаемый размер ущерба в результате паводка уже превысил 500 млн рублей.