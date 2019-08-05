Двумя электропоездами в Красноярск отправлены более 1,4 тыс. жителей города Ачинск, рядом с которым произошли взрывы на складе боеприпасов в воинской части. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.
Отмечается, что за ходом эвакуации на железнодорожном вокзале проследили сотрудники горадминистрации Ачинска.
Губернатор на месте дал команду в режиме онлайн информировать граждан о движении поездов. По состоянию на 03:00 местного времени (22:00 мск) два состава электропоездов выехали в сторону Красноярска, — говорится в сообщении.
Возгорание склада пороховых зарядов и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник, 5 августа, около 13:00 мск на территории воинской части в Ачинском районе. В связи с ЧП в близлежащих населённых пунктах была объявлена эвакуация.
Как писал News.ru, число пострадавших при взрывах достигло девяти человек — четверо из них военные, ещё пятеро — гражданские лица.
На ликвидацию огня были направлены два специализированных пожарных поезда.