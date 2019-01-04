Большую часть пострадавшего дома признали безопасной

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Многоквартирный дом в Магнитогорске, пострадавший в результате взрыва бытового газа, в большей своей части безопасен для проживания. Об этом заявили в администрации города со ссылкой на экспертное заключение по диагностике постройки.

В мэрии уточнили, что речь идёт о квартирах в подъездах с первого по шестой и с девятого по 12-й.

В то же время власти города отметили, что не рекомендуется нахождение в пятом и шестом подъездах до полного разбора завалов и демонтажа аварийных конструкций.

Ранее News.ru сообщил, что следователи СКР осмотрели фрагменты завалов, которые были изъяты с места трагедии. Следы взрывчатых веществ или их компонентов на обломках отсутствуют. Следствие по уголовному делу, возбуждённому по факту происшествия, продолжается.