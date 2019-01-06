Большие дорожные шары потеряли в Новороссийске

https://news.ru/storage/news/d1a7768fb11cdb0fc1a927548b1e2c94/90e22c4d-721b-45f6-a2cb-8483f2b1a695_850.jpg Скриншот youtube.com/Новости Новороссийска

Девять шаров весом по 200 килограммов каждый исчезли с новороссийской набережной. Мэр города дал поручение исследовать морское дно в поисках пропажи.

Также сотрудники полиции изучат видеозаписи, сделанные камерами в округе, передаёт ТАСС. По одной из версий произошедшего, злоумышленники скинули конструкции в воду.

Ранее News.ru сообщал, что восстановленный арт-объект «Счастье не за горами» открылся на берегу реки Камы в Перми. Осенью он был демонтирован после того, как уличный художник Алексей Илькаев заменил одно слово. В итоге надпись изменилась на «Смерть не за горами».