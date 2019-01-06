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Большие дорожные шары потеряли в Новороссийске

Скриншот youtube.com/Новости Новороссийска

происшествия [ версия для печати ]

Девять шаров весом по 200 килограммов каждый исчезли с новороссийской набережной. Мэр города дал поручение исследовать морское дно в поисках пропажи.

Также сотрудники полиции изучат видеозаписи, сделанные камерами в округе, передаёт ТАСС. По одной из версий произошедшего, злоумышленники скинули конструкции в воду.

Ранее News.ru сообщал, что восстановленный арт-объект «Счастье не за горами» открылся на берегу реки Камы в Перми. Осенью он был демонтирован после того, как уличный художник Алексей Илькаев заменил одно слово. В итоге надпись изменилась на «Смерть не за горами».


#россия #Новороссийск #потеря
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