Больше тысячи звонков поступило на горячие линии МЧС

https://news.ru/storage/news/395303a816b78c55a805b7e239321ae8/34f2f4cb-2c69-4ae7-892c-eef8b3d84853_850.jpg Пресс-служба МЧС по Челябинской области

После обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске на горячие линии МЧС в совокупности поступило более тысячи звонков. Часть звонивших выражает сочувствие и интересуется, как можно помочь пострадавшим.

743 обращения поступило на номер федеральной горячей линии 8−800−775−17−17, передаёт ТАСС сообщение Центра экстренной психологической помощи министерства. По этому номеру люди могут круглосуточно получить психологическую помощь и необходимую информацию.

Свыше 300 звонков поступило на телефон горячей линии ГУ МЧС по Челябинской области — 8−351−239−99−99.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился подъезд с первого по десятый этажи. Повреждено 48 квартир, в которых проживали 120 человек.

Четыре человека погибли, больше 10 ранены. Судьба 35 из них до сих пор неизвестна. Они могут находиться под обломками, высота которых достигает 3−4 этажей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП. Взрыв бытового газа на втором этаже здания является основной версией следствия.

Ранее, как сообщал News.ru, в Магнитогорск прибыл президент Владимир Путин. Он осмотрел место ЧП, провёл заседание оперативного штаба и пообщался в больнице с пострадавшими.