Блогер рассказала о нападении полицейского на родителей

https://news.ru/storage/news/c9f1542bde42ef3c54ee750e86d80dea/c0780157-41b7-42b5-9de4-fd377815de1c_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Девушка из Новосибирска сообщила о том, что пьяный сотрудник полиции напал на её родителей, когда они гуляли с собакой.

По словам потерпевшей, 4 января полицейский, от которого исходил запах алкоголя, спросил у её родителей о том, почему собака без намордника. Когда те ответили, что она на коротком поводке, страж порядка напал на них, избил отца и несколько раз ударил мать, написала она в Instagram. После того как они обратились в правоохранительные органы, на мужчину и женщину стали «собирать дело» по статье УК РФ «оскорбление представителя власти». В полиции это опровергли.

В ГУМВД по Новосибирской области сообщили, что участковый полицейский, заметив мужчину с собакой без намордника и на длинном поводке, подошёл к нему и сделал замечание.

«В результате чего мужчина в адрес полицейского стал нецензурно выражаться, собака в то же время не менее четырёх раз укусила сотрудника полиции», — сообщили представители ведомства.

Сейчас решается вопрос о возбуждении административного дела в отношении хозяина собаки. В случае если его вина будет доказана, ему грозит штраф от одной до трёх тысяч рублей.

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