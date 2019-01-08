Сестре погибшей в Магнитогорске отказали в компенсации

https://news.ru/storage/news/14f8731f4d5b1d14bb579a929a69be99/534c8879-f449-4a5d-af53-e443c25d4972_850.jpg Oleg Elkin/Xinhua/Global Look Press

Сестре пенсионерки, погибшей в Магнитогорске, отказали в выдаче материальной помощи от государства. Чиновники заявили, что 80-летней Лидии Волченко не положена компенсация, несмотря на то, что она потеряла единственного родственника — 86-летнюю сестру Марию Лепкову.

В администрации объясняют решение тем, что прямых наследников у погибшей Лепковой не было. Супруг умер три года назад. После этого Волченко оформила доверенность на представление интересов сестры. Эта доверенность вместе с «похоронными деньгами» сестёр (100 тыс. рублей) хранилась в квартире, которая оказалась разрушена. Она жила в том же доме, что и сестра, но в другом подъезде.

«Сестру нашли быстро, еще 31 декабря. Я сдавала ДНК, чтобы подтвердить родство, а 5 января были похороны. Претензий нет — погребение оплатили. Из своих пришлось заплатить за поминки — 270 рублей с человека. А помянуть пришли 30 человек — бывшие коллеги по стройуправлению», — приводит слова Волченко «Московский комсомолец».

Региональное законодательство в этом вопросе полностью дублирует федеральное. Постановление правительства РФ от 15 февраля 2014 года ограничивает категории граждан, которые могут рассчитывать на материальную помощь, — это дети, супруги и родители погибших.

Однако помощь Волченко всё же может получить. В индивидуальном порядке ей могут выделить средства из пожертвований россиян.

Ранее Nеws.ru писал, что ЧП в Магнитогорске лишило жилья более 400 человек. Власти региона решат вопрос о предоставлении людям новых квартир. Пока же им предлагают размещаться в пунктах временного пребывания или арендовать жильё.