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Сестре погибшей в Магнитогорске отказали в компенсации

Oleg Elkin/Xinhua/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Сестре пенсионерки, погибшей в Магнитогорске, отказали в выдаче материальной помощи от государства. Чиновники заявили, что 80-летней Лидии Волченко не положена компенсация, несмотря на то, что она потеряла единственного родственника — 86-летнюю сестру Марию Лепкову.

В администрации объясняют решение тем, что прямых наследников у погибшей Лепковой не было. Супруг умер три года назад. После этого Волченко оформила доверенность на представление интересов сестры. Эта доверенность вместе с «похоронными деньгами» сестёр (100 тыс. рублей) хранилась в квартире, которая оказалась разрушена. Она жила в том же доме, что и сестра, но в другом подъезде.

«Сестру нашли быстро, еще 31 декабря. Я сдавала ДНК, чтобы подтвердить родство, а 5 января были похороны. Претензий нет — погребение оплатили. Из своих пришлось заплатить за поминки — 270 рублей с человека. А помянуть пришли 30 человек — бывшие коллеги по стройуправлению», — приводит слова Волченко «Московский комсомолец».

Региональное законодательство в этом вопросе полностью дублирует федеральное. Постановление правительства РФ от 15 февраля 2014 года ограничивает категории граждан, которые могут рассчитывать на материальную помощь, — это дети, супруги и родители погибших.

Однако помощь Волченко всё же может получить. В индивидуальном порядке ей могут выделить средства из пожертвований россиян.

Ранее Nеws.ru писал, что ЧП в Магнитогорске лишило жилья более 400 человек. Власти региона решат вопрос о предоставлении людям новых квартир. Пока же им предлагают размещаться в пунктах временного пребывания или арендовать жильё.


#жертвы #КОМПЕНСАЦИИ #магнитогорск
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