Близкие хорошо отзываются о захватчике рейса Сургут — Москва

https://news.ru/storage/news/8f42892c5f32bc028d9807c15d18bb17/4788ed05-ea0f-4b33-b25c-ce7d9f6059ff_850.jpg Артур Борисов/РИА Новости

Родные 41-летнего Павла Шаповалова, захватившего самолёт рейсом Сургут — Москва, положительно отзываются о мужчине. По словам его сына, он никогда не замечал за отцом агрессивного поведения.

Молодой человек также рассказал, что отец завязал с пагубными привычками.

«Он завязал, не пил. Насчёт курить не знаю, но долго не пил. Спокойный, никогда ничего такого не было. Никогда ни с кем не дрался», — приводят слова сына захватчика «Известия».

По словам молодого человека, родители в разводе, но с отцом он недавно встречался и «ничего плохого о нем не слышал». А вот зачем Шаповалов требовал лететь в Афганистан, юноше неизвестно. Информацию о судимости отца он подтвердить не смог.

По некоторым данным, в начале 2000-х Шаповалов неоднократно привлекался к ответственности за разбой, кражи, продажу наркотиков, неуплату алиментов, мелкое хулиганство, распитие алкогольных напитков в общественном месте и другие нарушения.

Ранее News.ru писал, что захватчик самолёта — житель Сургута — задержан в состоянии сильного алкогольного опьянения. Перед этим дебошира пришлось будить. Со слов очевидцев, мужчина был настолько пьян, что после требования развернуть самолёт заснул в кресле.