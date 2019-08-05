Посёлок Каменка в Красноярском крае, являющийся ближайшим населённым пунктом к складу с боеприпасами, где произошли пожар и взрывы, не получил серьёзных повреждений.
Об этом сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс телеканалу «
Пожар и взрывы на складе артиллерийских снарядов в Ачинском районе, по данным правительства региона, произошли в 17:00 (13:00 мск). Проводится эвакуация жителей соседних населённых пунктов.
Ранее News.ru писал о том, что в красноярском Ачинске открыли три эвакуационных пункта для жителей, чьи дома оказались в зоне, близкой к взрывам.