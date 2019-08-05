https://static.news.ru/photo/77f38a58-b79b-11e9-a248-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/achpod/Global Look Press

Посёлок Каменка в Красноярском крае, являющийся ближайшим населённым пунктом к складу с боеприпасами, где произошли пожар и взрывы, не получил серьёзных повреждений.

Об этом сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс телеканалу « Россия 24 ». По его словам, точную оценку ущерба пока давать рано. Из видимых повреждений домов в посёлке, расположенном в пяти километрах от места происшествия, — «выбитые окна, повреждённые стены».

Пожар и взрывы на складе артиллерийских снарядов в Ачинском районе, по данным правительства региона, произошли в 17:00 (13:00 мск). Проводится эвакуация жителей соседних населённых пунктов.

Ранее News.ru писал о том, что в красноярском Ачинске открыли три эвакуационных пункта для жителей, чьи дома оказались в зоне, близкой к взрывам.