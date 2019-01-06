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Бизнесмен застрелил приятеля в Ростовской области

Serge Uzakov/Russian Look/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Два предпринимателя из Красного Сулина встретились, чтобы выпить в честь Нового года. В ходе разговора между ними произошла перебранка.

Словесный конфликт перерос в драку, сообщает «360» со ссылкой на источник в органах правопорядка. Хозяин дома решил воспользоваться старым ружьём, предназначенным для охоты.

Он выстрелил в знакомого, и пуля попала в подколенную артерию. Мужчина потерял много крови и умер до приезда врачей.

Подозреваемого в убийстве задержали. До этого его уже судили за грабёж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее News.ru рассказывал об убийстве мужчины, которое, как полагают следователи, совершила его супруга. После ссоры мать пятерых несовершеннолетних детей дождалась, пока муж уснёт, связала его и задушила подушкой.


#убийство #Ростовскаяобласть
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