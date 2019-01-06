Бизнесмен застрелил приятеля в Ростовской области

https://news.ru/storage/news/b82291046e18c369c405b0aa500c9513/e8b17bd5-45d4-4f6f-91f5-29f88b8c3507_850.jpg Serge Uzakov/Russian Look/Global Look Press

Два предпринимателя из Красного Сулина встретились, чтобы выпить в честь Нового года. В ходе разговора между ними произошла перебранка.

Словесный конфликт перерос в драку, сообщает «360» со ссылкой на источник в органах правопорядка. Хозяин дома решил воспользоваться старым ружьём, предназначенным для охоты.

Он выстрелил в знакомого, и пуля попала в подколенную артерию. Мужчина потерял много крови и умер до приезда врачей.

Подозреваемого в убийстве задержали. До этого его уже судили за грабёж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее News.ru рассказывал об убийстве мужчины, которое, как полагают следователи, совершила его супруга. После ссоры мать пятерых несовершеннолетних детей дождалась, пока муж уснёт, связала его и задушила подушкой.