Здание в Петербурге эвакуировали из-за «бомбы»

https://news.ru/storage/news/0e56b716cd2ca18c9337dedd9ae3a5f0/5b4b8046-1d75-4515-aa2c-c76f9bb3a93a_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Спецслужбы Санкт-Петербурга провели эвакуацию бизнес-центра «Лахта-2» после сообщения о минировании. Информация о взрывном устройстве оказалась ложной.

Ради безопасности на улицу вывели около 300 человек. До инцидента в Пушкинский и Василеостровский районные суды поступили электронные письма с угрозами взорвать административное здание. В третий раз ситуация повторилась 28 января 2019 года, пишет «Политэксперт».

Действия неизвестных лиц нарушили работу нескольких организаций. Их руководство обратилось в силовые ведомства с просьбой найти и привлечь к ответственности злоумышленников.

Ранее News.ru сообщал о задержании подростка, «заминировавшего» школу в Новой Москве. Нарушителем оказался 15-летний молодой человек, успевший пять раз «отличиться» ложными сообщениями о взрывных устройствах.