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Здание в Петербурге эвакуировали из-за «бомбы»

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Спецслужбы Санкт-Петербурга провели эвакуацию бизнес-центра «Лахта-2» после сообщения о минировании. Информация о взрывном устройстве оказалась ложной.

Ради безопасности на улицу вывели около 300 человек. До инцидента в Пушкинский и Василеостровский районные суды поступили электронные письма с угрозами взорвать административное здание. В третий раз ситуация повторилась 28 января 2019 года, пишет «Политэксперт».

Действия неизвестных лиц нарушили работу нескольких организаций. Их руководство обратилось в силовые ведомства с просьбой найти и привлечь к ответственности злоумышленников.

Ранее News.ru сообщал о задержании подростка, «заминировавшего» школу в Новой Москве. Нарушителем оказался 15-летний молодой человек, успевший пять раз «отличиться» ложными сообщениями о взрывных устройствах.


#САНКТПЕТЕРБУРГ #МИНИРОВАНИЕ #Лахтацентр
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