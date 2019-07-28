https://static.news.ru/photo/de508b92-b134-11e9-aa4a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники правоохранительных органов проводят эвакуацию из здания бизнес-центра 7One по адресу Дмитровское шоссе, 71Б.

Причиной стало сообщение о том, что здание заминировано. Оно пришло на корпоративную почту, сообщили в полиции.

Также полиция после анонимного звонка проверяет ТЦ «Атриум» на Земляном Валу и бизнес-центр Manhattan, который находится на Нижней Красносельской улице. Неизвестный сообщил, что в этих зданиях заложены бомбы.

Ранее News.ru писал о задержании двух мужчин, которые пытались «заминировать» кортеж президента РФ Владимира Путина во время его визита в Екатеринбург.