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Безработный москвич лишился 8 млн рублей в метро

Sergey Kovalev/Global Look Press

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Московская полиция расследует дело о крупной краже. К правоохранителям обратился безработный мужчина, у которого неизвестный украл в метро больше 8 млн рублей.

По словам потерпевшего, всё произошло на Калужско-Рижской линии подземки. По пути от станции «Октябрьской» до «Шаболовской» злоумышленник вытащил из рюкзака крупную сумму в валюте и скрылся, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД. По факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. 

Ранее News.ru писал о том, что хоккеист московского «Динамо» Вячеслав Кулёмин обнялся с уличным вором, который украл у него смартфон и больше 1 млн рублей.


#москва #метро #кража
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