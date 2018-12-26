Безработный москвич лишился 8 млн рублей в метро

Московская полиция расследует дело о крупной краже. К правоохранителям обратился безработный мужчина, у которого неизвестный украл в метро больше 8 млн рублей.
По словам потерпевшего, всё произошло на Калужско-Рижской линии подземки. По пути от станции «Октябрьской» до «Шаболовской» злоумышленник вытащил из рюкзака крупную сумму в валюте и скрылся, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД. По факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
Ранее News.ru писал о том, что хоккеист московского «Динамо» Вячеслав Кулёмин обнялся с уличным вором, который украл у него смартфон и больше 1 млн рублей.