USD  66.7617 EUR  76.135
GOLD1,292 $   Brent61.62 $ Bitcoin3,637.54 $
МОСКВА1°C10:17
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Безработный из Москвы хранил дома обрез и револьверы

Uli Deck/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Московская полиция возбудила уголовное дело после обнаружения арсенала оружия в квартире безработного мужчины. Инцидент произошёл в районе Западное Дегунино.

По данным пресс-службы ГУ МВД по городу, подозреваемый был задержан 17 января на улице Маршала Федоренко во время оперативно-разыскных мероприятий.

«В ходе осмотра квартиры обнаружены предметы, конструктивно схожие с пистолетом Макарова, обрезом охотничьего ружья, револьвером Taurus и револьвером Ekol Viper, а также запасные части к оружию и патроны», — рассказали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия. Все найденные улики полицейские отправили на исследование, передаёт АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что жительница Полесского района Калининградской области хранила у себя дома арсенал оружия. Оперативники изъяли арбалет, девять ружей, травмат, нож и патроны разного калибра. Задержанная заявила, что «богатство» обнаружила в лесу несколько лет назад.


#москва #Арсенал #оружие #МВД
самое читаемое
в мире
Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве

читайте также
происшествия 10:59, 18 декабря 2018
Приморская таможня нашла у китайца оружие ниндзя
происшествия 12:01, 14 декабря 2018
Профессора задержали с целым арсеналом боевого оружия
Лента новостей
спорт 10:15
Шарапова одолела Возняцки на Australian Open
спорт 10:11
Юным футболистом «Спартака» заинтересовались в Европе
общество 10:05
Железная дорога на Крымском мосту «подросла»
общество 10:04
Длинные праздники в Думе хотят «раскидать» по всему году
в мире 10:02
Ирландка случайно проглотила упаковку таблеток
Другие новости
происшествия 09:15
Более килограмма спайса нашли у жителей Подмосковья
происшествия 08:53
СК изучил место взрыва газа в Мурманской области
происшествия 08:50
Задержание Рыбки попало на видео
происшествия 08:12
Метель стала причиной закрытия сообщения с Норильском
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top