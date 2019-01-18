Безработный из Москвы хранил дома обрез и револьверы

https://news.ru/storage/news/11a72fe1d01c503df2e857d87c2acded/fec6faed-3f99-4c04-9d62-ed8021dff97d_850.jpg Uli Deck/Global Look Press

Московская полиция возбудила уголовное дело после обнаружения арсенала оружия в квартире безработного мужчины. Инцидент произошёл в районе Западное Дегунино.

По данным пресс-службы ГУ МВД по городу, подозреваемый был задержан 17 января на улице Маршала Федоренко во время оперативно-разыскных мероприятий.

«В ходе осмотра квартиры обнаружены предметы, конструктивно схожие с пистолетом Макарова, обрезом охотничьего ружья, револьвером Taurus и револьвером Ekol Viper, а также запасные части к оружию и патроны», — рассказали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия. Все найденные улики полицейские отправили на исследование, передаёт АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что жительница Полесского района Калининградской области хранила у себя дома арсенал оружия. Оперативники изъяли арбалет, девять ружей, травмат, нож и патроны разного калибра. Задержанная заявила, что «богатство» обнаружила в лесу несколько лет назад.