Безработные россияне отметили Новый год убийством

Сотрудник столичного магазина стал жертвой злоумышленников на северо-востоке мегаполиса. Мужчину жестоко избили, от полученных травм он скончался.
Инцидент произошёл в новогоднюю ночь. Преступление совершено на улице Маломосковской, д. 27, сообщает РИАМО. Потерпевшему буквально раздробили лицо и сломали левую ногу. Нападающими являлись безработные молодые люди 1994 и 1983 годов рождения. Погибшему было около 60 лет.
Подозреваемых задержали на улице Декабристов. Их взяли под арест.
Ранее News.ru сообщал о розыске серийного убийцы пенсионерок следственными органами России. Сыщики объявили награду — три миллиона рублей — за поимку маньяка или за информацию, которая поможет задержать изувера. По предварительным данным, жертвами душегуба стали 30 пожилых женщин в возрасте от 75 до 90 лет.