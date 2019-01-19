Безработные россияне отметили Новый год убийством

https://news.ru/storage/news/b45a1913b3ed40606e3258f58f90c2f8/b32e04a4-08e7-4d38-8cff-9ce25341bb01_850.jpg Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Сотрудник столичного магазина стал жертвой злоумышленников на северо-востоке мегаполиса. Мужчину жестоко избили, от полученных травм он скончался.

Инцидент произошёл в новогоднюю ночь. Преступление совершено на улице Маломосковской, д. 27, сообщает РИАМО. Потерпевшему буквально раздробили лицо и сломали левую ногу. Нападающими являлись безработные молодые люди 1994 и 1983 годов рождения. Погибшему было около 60 лет.

Подозреваемых задержали на улице Декабристов. Их взяли под арест.

Ранее News.ru сообщал о розыске серийного убийцы пенсионерок следственными органами России. Сыщики объявили награду — три миллиона рублей — за поимку маньяка или за информацию, которая поможет задержать изувера. По предварительным данным, жертвами душегуба стали 30 пожилых женщин в возрасте от 75 до 90 лет.