https://static.news.ru/photo/e814a63c-931a-11e9-ab1a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Полиция разыскивает человека, вынесшего из квартиры в Северном Бутово драгоценностей на три миллиона рублей.

Неизвестный проник в квартиру гражданки путём подбора ключей и скрылся с похищенным. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, сообщает пресс-служба УВД Москвы .

Как писал News.ru ранее, безработный мужчина стал жертвой злоумышленников, которые похитили у него более миллиона рублей. По словам представителя пресс-службы ГУ МВД по столице, инцидент произошёл в поселении Сосенское посёлка Коммунарка возле дома 23 по улице Александры Монаховой.