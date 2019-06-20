Полиция разыскивает человека, вынесшего из квартиры в Северном Бутово драгоценностей на три миллиона рублей.
Неизвестный проник в квартиру гражданки путём подбора ключей и скрылся с похищенным. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, сообщает пресс-служба
Как писал News.ru ранее, безработный мужчина стал жертвой злоумышленников, которые похитили у него более миллиона рублей. По словам представителя пресс-службы ГУ МВД по столице, инцидент произошёл в поселении Сосенское посёлка Коммунарка возле дома 23 по улице Александры Монаховой.