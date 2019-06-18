Сотрудники транспортной полиции СЗФО задержали бездомного мужчину, который совершил серию краж в петербургском аэропорту Пулково. 54-летний задержанный совершал преступления в одном из магазинов воздушной гавани.
Под видом покупателя злоумышленник заходил в торговую точку, за неделю он похитил 27 коробок шоколадных конфет, печенье, две наплечные сумки и чемодан. После задержания выяснилось, что мужчина неоднократно был судим за кражи и угрозы убийством.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, передаёт
Ранее News.ru писал, что служба федеральных маршалов при Министерстве юстиции США объявила в розыск Генри Форда. Мужчину обвиняют в многочисленных кражах из автомобилей в окрестностях Детройта и нарушении условий досрочного освобождения.