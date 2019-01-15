Столичный бродяга насиловал детей и снимал всё на видео

Сотрудники полиции Москвы арестовали 39-летнего бездомного, которого подозревают в изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Извращенец работал в паре с 32-летним сотрудником одной из столичных фирм.
По данным следствия, подельники насиловали детей в гостинице «Кузьминки» в 2005 и 2006 годах, а в 2008–2010 действовали на территории Юго-Восточного административного округа. При этом бездомный снимал всё на камеру с целью изготовления детской порнографии.
В отношении обоих мужчин возбуждено уголовное дело, сообщает «360».
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