Столичный бродяга насиловал детей и снимал всё на видео

https://news.ru/storage/news/f71dd3cc1f8c89299f92191eeb94bc7b/970572f5-e1fc-4e81-b87a-ccbb0d35413e_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники полиции Москвы арестовали 39-летнего бездомного, которого подозревают в изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Извращенец работал в паре с 32-летним сотрудником одной из столичных фирм.

По данным следствия, подельники насиловали детей в гостинице «Кузьминки» в 2005 и 2006 годах, а в 2008–2010 действовали на территории Юго-Восточного административного округа. При этом бездомный снимал всё на камеру с целью изготовления детской порнографии.

В отношении обоих мужчин возбуждено уголовное дело, сообщает «360».

Ранее News.ru писал, что олимпийская чемпионка по шорт-треку из Южной Кореи Сим Сок Хи обвинила тренера Чо Чже Бома в систематических изнасилованиях.