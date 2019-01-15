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Столичный бродяга насиловал детей и снимал всё на видео

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Сотрудники полиции Москвы арестовали 39-летнего бездомного, которого подозревают в изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Извращенец работал в паре с 32-летним сотрудником одной из столичных фирм.

По данным следствия, подельники насиловали детей в гостинице «Кузьминки» в 2005 и 2006 годах, а в 2008–2010 действовали на территории Юго-Восточного административного округа. При этом бездомный снимал всё на камеру с целью изготовления детской порнографии.

В отношении обоих мужчин возбуждено уголовное дело, сообщает «360».

Ранее News.ru писал, что олимпийская чемпионка по шорт-треку из Южной Кореи Сим Сок Хи обвинила тренера Чо Чже Бома в систематических изнасилованиях.


#москва #порно #дети #преступление #бездомные
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