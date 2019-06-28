https://static.news.ru/photo/ea4f5d14-9b0a-11e9-b7db-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

30 июня Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщила о пропаже беспилотника дальнего радиуса действия вблизи Донбасса, который находится на неподконтрольной государству территории.

Вечером 27 июня, пролетая в районе населённого пункта Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км к югу от Донецка), беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия начал быстро терять мощность и высоту (после того как температура двигателя летательного аппарата достигла высокого значения), — отчиталась СММ.

При попытке приземлить БПЛА команда миссии потеряла с ним связь. Специалисты СММ полагают, что беспилотник исчез вскоре после 23:22 в районе населённого пункта Верхнешироковское, примерно в 2 км к востоку от линии соприкосновения с Донбассом, пишет «Интерфакс» .

В СММ также добавили, что рано делать выводы о причинах инцидента. Они принимают меры для установления местоположения своего летательного аппарата.

Ранее News.ru писал о 26 нарушениях ВСУ режима прекращения огня в Донбассе. По словам представителя ДНР, украинские военные выпустили около 284 единиц боеприпасов.