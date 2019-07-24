https://static.news.ru/photo/fdeeeb68-ae48-11e9-9405-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

В Анкаре тяжело ранили белорусского дипломата Александра Поганшева.

По данным турецкой газеты Sozcu, на советника посольства напал его сосед по дому, который позднее покончил с собой. Причиной конфликта стала бытовая ссора. Врачи уже прооперировали мужчину. Его состояние оценивают как тяжёлое.

Нападавший являлся психически неуравновешенным гражданином Турции, сообщило РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Белоруссии.

Как ранее писал News.ru, мужчина в якутском городе Среднеколымске из окна своей квартиры убил сотрудника Росгвардии, ранил полицейского, после чего покончил с собой. Стражей порядка вызвала супруга стрелка, чтобы они утихомирили её агрессивного мужа.