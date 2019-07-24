В Анкаре тяжело ранили белорусского дипломата Александра Поганшева.
По данным турецкой газеты Sozcu, на советника посольства напал его сосед по дому, который позднее покончил с собой. Причиной конфликта стала бытовая ссора. Врачи уже прооперировали мужчину. Его состояние оценивают как тяжёлое.
Нападавший являлся психически неуравновешенным гражданином Турции, сообщило
Как ранее писал News.ru, мужчина в якутском городе Среднеколымске из окна своей квартиры убил сотрудника Росгвардии, ранил полицейского, после чего покончил с собой. Стражей порядка вызвала супруга стрелка, чтобы они утихомирили её агрессивного мужа.