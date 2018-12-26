Бейрут пожалуется в СБ ООН из-за вторжения ВВС Израиля

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Власти Ливана намерены пожаловаться в Совбез ООН на вторжение в воздушное пространство страны израильских самолётов. ВВС Израиля ударами по Сирии создали угрозу двум пассажирским самолетам, заявил министр общественных работ и транспорта Ливана Юсеф Финянос.

«Ливан подаст срочную жалобу в СБ ООН против Израиля и примет решение, которое будет защищать Ливан и (его) граждан», — сказал Финянос.

По его словам, информацию о том, что израильские самолеты чудом не задели два гражданских самолета при нанесении ударов по Сирии, направили премьеру Ливана Сааду Харири.

В Минобороны России согласны с выводами Бейрута. Представитель военного ведомства РФ Игорь Конашенков заявил, что самолеты Израиля при нанесении авиаудара из воздушного пространства Ливана создали прямую угрозу двум пассажирским бортам. В российском МИДе отметили, что удар наносился «под прикрытием гражданских самолетов», писал News.ru.

В результате атаки пострадали трое военных.