Бейрут пожалуется в СБ ООН из-за вторжения ВВС Израиля

Власти Ливана намерены пожаловаться в Совбез ООН на вторжение в воздушное пространство страны израильских самолётов. ВВС Израиля ударами по Сирии создали угрозу двум пассажирским самолетам, заявил министр общественных работ и транспорта Ливана Юсеф Финянос.
«Ливан подаст срочную жалобу в СБ ООН против Израиля и примет решение, которое будет защищать Ливан и (его) граждан», — сказал Финянос.
По его словам, информацию о том, что израильские самолеты чудом не задели два гражданских самолета при нанесении ударов по Сирии, направили премьеру Ливана Сааду Харири.
В Минобороны России согласны с выводами Бейрута. Представитель военного ведомства РФ Игорь Конашенков заявил, что самолеты Израиля при нанесении авиаудара из воздушного пространства Ливана создали прямую угрозу двум пассажирским бортам. В российском МИДе отметили, что удар наносился «под прикрытием гражданских самолетов», писал News.ru.
В результате атаки пострадали трое военных.