Бастрыкин поручил проверить ДТП с краснодарским судьёй

https://news.ru/storage/news/6b8ed024cc08b62872b1bafefbb6bd8e/393c3091-857f-4f53-a7d5-ea7e3d2c929d_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку данных о ДТП в Краснодарском крае. Предположительно одним из участников инцидента является судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров.

«По имеющимся данным, в конце прошлого года в Краснодаре автомобиль под управлением военного судьи совершил наезд на пешехода. В результате происшествия девушка получила травмы, не угрожающие жизни», — говорится в сообщении, которое размещено на сайте СКР.

Там отмечается, что Бастрыкин дал указания следователям Главного военного следственного управления СКР оперативно и объективно установить все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, детально восстановить события аварии и исследовать их на предмет наличия признаков нарушения правил дорожного движения в действиях всех участников ДТП.

По указанию председателя СКР, по делу будут назначены все необходимые экспертизы.

Ранее News.ru писал, что судья Крикоров сбил девушку на пешеходном переходе в Краснодаре. ДТП произошло на пересечении улиц Дзержинского и Тургенева.

По словам очевидцев, судья двигался на своей KIA Optima в крайнем левом ряду. Подъезжая к перекрёстку, он проигнорировал предупреждающий сигнал светофора и совершил наезд на девушку. После этого он выскочил из машины и начал обвинять саму пострадавшую, а также пришедших ей на помощь водителей в мошенничестве — Крикоров заявил, что девушка специально прыгнула под его авто.

По словам матери пострадавшей, спустя несколько недель судья вышел с ней на связь. Он стал угрожать, что будет бороться с женщиной, если она «куда-то пойдёт». Девушке, которую сбил судья, стали поступать угрозы в социальных сетях. Мать приняла решение написать заявление в полицию. Женщина отметила, что сотрудники военной прокуратуры не хотели принимать её жалобу, пока она не пригрозила им звонком на горячую линию в Москву.