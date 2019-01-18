Башкир выжил после падения в шахту с девятого этажа

https://news.ru/storage/news/c9cb3098484d083a23ff813cdfcb92e2/cc7991c6-0ae5-4352-89f0-2e3891b4615b_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

29-летний мужчина упал в вентиляционную шахту многоэтажного дома с девятого этажа в Белорецком районе Башкирии. Он выжил, однако самостоятельно выбраться не смог — на помощь пришли спасатели.

Крики о помощи услышала случайная прохожая, выгуливавшая собаку, передаёт пресс-служба Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели вызволили мужчину, разобрав часть шахты. Пострадавший был передан медикам, у него отмечено общее переохлаждение организма.

Как ранее писал News.ru, пенсионерка упала под поезд в столичной подземке и выжила. 68-летняя пострадавшая была госпитализирована в НИИ им. Склифосовского, она получила ушибленную рану головы и повредила мягкие ткани.