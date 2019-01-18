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Башкир выжил после падения в шахту с девятого этажа

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

29-летний мужчина упал в вентиляционную шахту многоэтажного дома с девятого этажа в Белорецком районе Башкирии. Он выжил, однако самостоятельно выбраться не смог — на помощь пришли спасатели.

Крики о помощи услышала случайная прохожая, выгуливавшая собаку, передаёт пресс-служба Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели вызволили мужчину, разобрав часть шахты. Пострадавший был передан медикам, у него отмечено общее переохлаждение организма.

Как ранее писал News.ru, пенсионерка упала под поезд в столичной подземке и выжила. 68-летняя пострадавшая была госпитализирована в НИИ им. Склифосовского, она получила ушибленную рану головы и повредила мягкие ткани.


#башкирия
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