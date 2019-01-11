Банкир снял со счетов клиентов два миллиона рублей

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Сотрудник московского банка обманным путём вывел со счетов клиентов более двух миллионов рублей. Правоохранители задержали 27-летнего злоумышленника на Киевском вокзале.

«Поступило заявление от сотрудника одного из банков на Тишинской площади. Он сообщил, что неизвестный похитил крупную сумму денежных средств со счетов кредитной организации», — сообщили в главке МВД.

Подозреваемый сотрудник банка, подделывая документы, оформлял дебетовые карты на клиентов, переводил потом с их счетов деньги и снимал их в банкоматах.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее News.ru писал, что полиция города Нерюнгри в Южной Якутии задержала крайне неудачливого вора, который растерял всю добычу, пока покидал место преступления. 33-летний ранее судимый мужчина вошёл в один из местных ювелирных магазинов и, воспользовавшись отсутствием персонала, украл драгоценности на общую сумму 265 тыс. рублей. На допросе подозреваемый признался, что потерял награбленное, когда убегал из магазина.