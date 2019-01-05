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Дорогу к любовнице москвичу преградила пуля

Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Житель столицы России обвиняет таксиста в нападении. Мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой и пулевым ранением.

Во время поездки пострадавший начал скандалить с шофёром, после чего последний выхватил пистолет и выстрелил в пассажиру в лицо, пишет «РЕН ТВ». После инцидента, по словам раненного, водитель выбросил его из автомобиля на улицу.

В ходе допроса жертва указала неверный адрес поездки. После того, как его уличили во лжи, потерпевший признался, что направлялся к любовнице, которую не хотел упоминать. В настоящий момент подозреваемого ищут оперативники.

Ранее News.ru сообщал о потасовке между таксистом и группой молодых людей в Москве. Извозчик начал отстреливаться от нападавших на него злоумышленников. Один из участников ссоры был ранен в живот, а другой в живот и бедро. Их экстренно отвезли в больницу.


#москва #такси #ЛЮБОВЬ
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