Дорогу к любовнице москвичу преградила пуля

https://news.ru/storage/news/34d327b523df4603d787576cfa85291d/cfdf557d-ae5f-475f-b8b8-f9ba21e6b8a5_850.jpg Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Житель столицы России обвиняет таксиста в нападении. Мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой и пулевым ранением.

Во время поездки пострадавший начал скандалить с шофёром, после чего последний выхватил пистолет и выстрелил в пассажиру в лицо, пишет «РЕН ТВ». После инцидента, по словам раненного, водитель выбросил его из автомобиля на улицу.

В ходе допроса жертва указала неверный адрес поездки. После того, как его уличили во лжи, потерпевший признался, что направлялся к любовнице, которую не хотел упоминать. В настоящий момент подозреваемого ищут оперативники.

Ранее News.ru сообщал о потасовке между таксистом и группой молодых людей в Москве. Извозчик начал отстреливаться от нападавших на него злоумышленников. Один из участников ссоры был ранен в живот, а другой в живот и бедро. Их экстренно отвезли в больницу.