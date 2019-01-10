Банду наркодельцов задержали в Москве

https://news.ru/storage/news/6406848d54b92c51dce30870186e1c12/94306840-a1b5-46d7-9ab3-1596398a1f1c_850.jpg RF Investigative Committee/Global Look Press

ФСБ РФ пресекла деятельность трансграничной этнической преступной группировки, поставляющей наркотики в Россию из стран Центральной Азии. В Москве у них было изъято 43 кг героина.

«Наркодельцы осуществляли передачу наркотика в ночное время суток на территории лесного массива Москвы и применяли различные ухищрения», — сообщили в ФСБ РФ.

Возбуждено уголовное дело, активные члены преступной группы задержаны и помещены в СИЗО.

Ранее News.ru писал, что штрафы за пропаганду или незаконную рекламу наркотиков в Интернете могут существенно вырасти. С такой инициативой выступило МВД России. Согласно предложению ведомства, штрафы для граждан составят от 5 до 30 тыс. рублей, до 100 тыс. — для должностных и до миллиона рублей — для юридических лиц. Документ также предусматривает ужесточение санкций в отношении провайдеров за неисполнение требований по блокировке запрещённой информации. Должностным лицам за подобное нарушение может грозить штраф от 10 до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 100 до 500 тыс. рублей.