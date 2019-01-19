Взрыв газа оборвал жизнь девочки-подростка в Дагестане

Один человек погиб и несколько получили травмы и ожоги в результате взрыва газа в частном доме в Махачкале. Правоохранительные органы выясняют причину трагедии.
«Погибла 15-летняя девочка, ещё три человека пострадали, двое из них — внук и дедушка — в тяжелом состоянии доставлены в ожоговое отделение республиканской клинической больницы», — цитирует «Интерфакс» представителя регионального Минздрава Залину Муртазалиеву.
Она уточнила, что третий пострадавший — отец семьи — получил ожоги кистей рук, однако от госпитализации отказался, ему оказали медпомощь на месте.
Ранее, как сообщал News.ru, на Кубани задержали мужчину, который заперся в квартире и угрожал взорвать газовый баллон. При осмотре квартиры баллон был действительно найден.