https://static.news.ru/photo/52cc0f18-995d-11e9-8bee-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Автозаправка загорелась в Новой Москве. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.

В районе дома 2 на улице Хабарова в городе Московский горит АЗС, — сообщил источник ТАСС .

Пожару присвоена вторая категория сложности. По некоторым данным, пострадал один человек, есть угроза взрыва.

Ранее News.ru писал, что пожар вспыхнул на территории Песчаного лесничества в Донбассе. Там загорелся заминированный лес. В результате ЧП произошёл взрыв, один человек получил ранение и был экстренно доставлен в больницу.