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Автора «Дневника Хача» задержали в центре Москвы

Амиран Сардаров Сергей Лантюхов/News.ru

Амиран Сардаров

происшествия [ версия для печати ]

Полиция задержала автора популярного YouTube-канала «Дневник Хача» Амирана Сардарова в центре столицы. Блогер, одетый в костюм Деда Мороза, своим появлением спровоцировал остановку движения на одной из центральных улиц.

На Красной площади Сардаров устроил встречу со своими фанатами, однако их оказалось слишком много. Кроме того, каждый хотел заполучить селфи со своим кумиром.

Впрочем, такой ажиотаж могли вызвать дорогостоящие вещи, которыми блогер одаривал всех прохожих. Например, он осчастливил пассажиров подземки новыми iPhone.

Ранее News.ru писал, что стражи порядка задержали 22-летнего блогера Рахима Абрамова, который в рамках благотворительного марафона «Доброе сердце» раздавал бесплатные роллы сургутянам. Молодого человека, по его словам, обвинили в проведении несанкционированного митинга.


#москва #блогеры
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