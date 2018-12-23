Автор «Дневника Хача» извинился за собственное задержание

https://news.ru/storage/news/7020d78af203f3dede08a12e6afd7a2e/ce1217ac-0059-4dc2-a209-a64a0446997b_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Амиран Сардаров

Амиран Сардаров извинился перед фанатами за то, что его задержала полиция. Видеоблогер устроил встречу с подписчиками в центре Москвы, чем перекрыл движение по одной из улиц.

Он поблагодарил всех пришедших людей на своей странице в Instagram.

Интернет-деятель добавил, что он больше не сможет дать подарки подписчикам, так как они «вырвали» всё, что было приготовлено.

Позже он записал видео, где пообещал в следующий раз проводить массовые мероприятия «как полагается, по правилам».

«ОМОНу и полиции отдельное спасибо за то, что вытащили из толпы, а то реально там уже начинался хаос», — сказал он.

Ранее News.ru сообщал, что полиция задержала автора популярного YouTube-канала «Дневник Хача» Амирана Сардарова в центре столицы. Блогер, одетый в костюм Деда Мороза, своим появлением спровоцировал остановку движения на одной из центральных улиц.