Автор «Дневника Хача» извинился за собственное задержание

Амиран Сардаров извинился перед фанатами за то, что его задержала полиция. Видеоблогер устроил встречу с подписчиками в центре Москвы, чем перекрыл движение по одной из улиц.
Он поблагодарил всех пришедших людей на своей странице в Instagram.
Интернет-деятель добавил, что он больше не сможет дать подарки подписчикам, так как они «вырвали» всё, что было приготовлено.
Позже он записал видео, где пообещал в следующий раз проводить массовые мероприятия «как полагается, по правилам».
«ОМОНу и полиции отдельное спасибо за то, что вытащили из толпы, а то реально там уже начинался хаос», — сказал он.
Ранее News.ru сообщал, что полиция задержала автора популярного YouTube-канала «Дневник Хача» Амирана Сардарова в центре столицы. Блогер, одетый в костюм Деда Мороза, своим появлением спровоцировал остановку движения на одной из центральных улиц.